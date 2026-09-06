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अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, शुरू हुई हल्की बारिश

Bhupendra Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 04:11 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 04:11 PM IST







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अयोध्या में रविवार शाम करीब 4.00 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तक हुई बूंदाबांदी से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। ... और पढ़ें

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