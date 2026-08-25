Video: अयोध्या में बारिश के बाद धर्मपथ चौराहे पर जलभराव

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बारिश के बाद अयोध्या के धर्मपथ चौराहे पर जलभराव हो गया। दशरथ पथ की ओर जाने वाले मार्ग पर भी पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी के कारण आवागमन प्रभावित रहा और लोगों को जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा।

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