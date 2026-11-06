Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   VIDEO: अवध पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानि... श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या का अद्भुत शृंगार

VIDEO: अवध पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानि... श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या का अद्भुत शृंगार

Fri, 06 Nov 2026 09:31 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:31 AM IST
VIDEO: अवध पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानि... श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा में अयोध्या का अद्भुत शृंगार
कहीं फूलों से सजे तोरण द्वार, कहीं रोशनी में नहाए मार्ग, कहीं रामायण की चौपाइयों से सुसज्जित होर्डिंग तो कहीं वातावरण में घुलती रामधुन। रामनगरी इन दिनों केवल सज नहीं रही, बल्कि मानो अपने आराध्य के स्वागत में त्रेतायुग को फिर से जी रही है। अयोध्या की गलियों से लेकर प्रमुख मार्गों और सरयू के घाटों तक दीपोत्सव का उल्लास उत्तर आया है। श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा में पूरी नगरी का श्रृंगार किया जा रहा है। इस अलौकिक तैयारी को आकार देने में जिले के 25 से अधिक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हैं। पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ हो गया है। सात नवंबर को दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में प्रभू श्रीराम का राजतिलक करेंगे। राम की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। अयोध्याधाम की सीमा में उदया चौराहे, चूड़ामणि चौराहे, धर्मपथ और लता चौक की ओर बढ़ते ही दीपोत्सव की भव्यता का अहसास होने लगता है। रामपथ पर कदम रखते ही नजर डिवाइडर से लेकर दोनों ओर सजे होर्डिंग पर ठहर जाती है। कहीं भगवान श्रीराम की लंका विजय के बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने का उल्लास चित्रित है तो कहीं रामराज्य की परिकल्पना को साकार करती चौपाइयां अंकित हैं। किसी होर्डिंग पर दैहिक दैविक भौतिक तापा... की चौपाई रामराज्य का भाव जगा रही है तो कहींकंचन कलश बिचित्र संवारे... के माध्यम से छटा उकेरी गई है। लता चौक पहुंचते-पहुंचते दीपोत्सव की तैयारियों का उल्लास चरम पर है। राम की पैड़ी पर पहुंचते ही दृश्य और भी विहंगम हो उठता है। घाटों पर स्वयंसेवक दीपों की कतारें सजाने में जुटे हैं। घाटों की साज-सज्जा को अंतिम रूप दिया जा है। कर्मचारी लेजर शो, ड्रोन शो और प्रोजेक्शन मैपिंग के रिहर्सल में व्यस्त हैं गोंडा सीमा तक फैली दीपोत्सव की चमक अयोध्या। दीपोत्सव की सजावट का दायरा अयोध्या शहर तक सीमित नहीं है। रामनगरी की चमक गोंडा सीमा तक पहुंच रही है। पुराने सरयू पुल को रोशनी, फूलों और तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है। पुल पर विशेष प्रकाश सज्जा के साथ आतिशबाजी का भी आयोजन होगा। सरयू के इस पार से उस पार तक जगमगाती रोशनी रामनगरी में प्रवेश करने वालों का स्वागत करेगी। शाम होते ही अयोध्या की भव्यता देखने लोग उमड़ रहे हैं। पुष्पक विमान, राम दरबार से मिलेगा त्रेता युग जैसा अनुभव : 10वें दीपोत्सव पर पुष्पक विमान और राम दरबार मुख्य आकर्षण होंगे। पर्यटन विभाग इन्हें तैयार कर रहा है। इससे श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के कालखंड का जीवंत अनुभव मिल सकेगा। पुष्पक त्रिमान 30 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 16 फीट ऊंचा है। राम दरबार की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। ये संरचनाएं प्लाई कैनवास सामग्री से तैयार की जा रही हैं। बंगाल सहित अन्य राज्यों के कारीगर निर्माण कार्य में जुटे हैं। रामायण थीम पर आधारित तीन नावें भी सरयू नदी पर तैरेंगी। 15 फीट ऊंचे रामरथ पर विराजेंगे सीता-राम: अयोध्या। इस बार दसवें दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण 15 फीट ऊंचा भव्य रामरथ होगा। रामरथ रामकथा पार्क में तैयार किया जा रहा है। रथ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य दिव्य स्वरूप विराजेंगे। यह रथ 16 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में दीपोत्सव का यह आयोजन दसवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अयोध्या के घाटों, मंदिरों और प्रमुख मार्गों को लाखों दीपों से रोशन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

एएमयू छात्रसंघ चुनाव के बारे में बताते मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब

एएमयू छात्रसंघ चुनाव के बारे में बताते मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब
Aligarh
06 Nov 2026

VIDEO: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मथुरा के खिलाड़ियों ने जीते पांच पदक

athletes won five medals at Taekwondo competition in Mathura
Mathura
06 Nov 2026

VIDEO: मुआवजे की रकम निकालने वाला लेखपाल निलंबित

lekhpal who withdrew compensation amount suspended at kishni mainpuri
Mainpuri
06 Nov 2026

आयशा खानम के एएमयू वीमेंस कॉलेज यूनियन उपाध्यक्ष चुने जाने पर खुशी का इजहार

आयशा खानम के एएमयू वीमेंस कॉलेज यूनियन उपाध्यक्ष चुने जाने पर खुशी का इजहार
Aligarh
06 Nov 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर एबीके स्कूल में मतगणना

एएमयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर एबीके स्कूल में मतगणना
Aligarh
06 Nov 2026
विज्ञापन

कानपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Kanpur: Two youths on a motorcycle injured after being hit by an unidentified vehicle
Kanpur
05 Nov 2026

एनसीजेडसीसी में माध्यम संस्थान की ओर से नाटक का मंचन किया गया

A play was staged at NCZCC by the Madhyam Sansthan.
Prayagraj
05 Nov 2026
विज्ञापन

इकलौते बेटे का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे एसीपी

Outpouring of grief as body of only son reaches village
Kanpur
05 Nov 2026

कानपुर: नाबालिग को वाहन देने पर अभिभावक भी जाएंगे जेल, चलाया गया जागरूकता अभियान

Kanpur: Parents to face jail for allowing minors to drive
Kanpur
05 Nov 2026

कानपुर: परमट में मां लक्ष्मी मंदिर 51 लख रुपए से सजाया गया

Maa Lakshmi Temple in Parmat decorated using currency notes worth Rs 51 lakh
Kanpur
05 Nov 2026

बरेली: मकान में आग लगने से लकवाग्रस्त वृद्धा जिंदा जली, महिला और चार बच्चों को पड़ोसियों ने बचाया

Paralyzed elderly woman burns to death in house fire; neighbors rescue a woman and four children
Bareilly
05 Nov 2026

कानपुर: नई लाइन में लीकेज मिलने पर दो दिन का शटडाउन लेकर कराई गई मरम्मत

Repairs carried out following a two-day shutdown due to leaks in a new pipeline
Kanpur
05 Nov 2026

वीडियो: महिला संघ की फूड वैन का शुभारंभ, 10 लाख की लागत से महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

Women's Association's food van inaugurated in champawat
Champawat
05 Nov 2026

वीडियो: सावधान... दीपावली की खुशियां आंखों के लिए न बन जाएं मुसीबत, नेत्र चिकित्सकों ने पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की दी सलाह

Eye doctors advise caution while bursting crackers
Udham Singh Nagar
05 Nov 2026

वीडियो: बोट हाउस क्लब में धांधली का आरोप

Allegations of rigging at Boat House Club Nainital
Nainital
05 Nov 2026

मेवला महाराजपुर में घुटना प्रत्यारोपण सुविधा जल्द

Knee transplant facility soon in Mewala Maharajpur
Faridabad
05 Nov 2026

गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी समेत दस सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार को भेजा मांग-पत्र

A charter of demands comprising ten points has been sent to the central government.
Noida
05 Nov 2026

Meerut: बेगमपुल पर बस में चढ़ते समय जेब से मोबाइल चोरी, दो किशोरियों को पकड़ा

Mobile stolen from pocket while boarding bus at Begumpul, two teenage girls caught
Meerut
05 Nov 2026

Meerut: पीएनबी 'ताल-तरंग' में बैंक कर्मियों ने बिखेरे कला के रंग, सांस्कृतिक संध्या में दिखा मन, तन और आत्मिक चेतना का संगम

Bank employees spread the colors of art in PNB 'Taal-Tarang', cultural evening showed the confluence of mind, body and spiritual consciousness.
Meerut
05 Nov 2026

बीके अस्पताल में ऑनलाइन भुगतान से मरीज परेशान

Patients face difficulties due to online payment system at BK Hospital
Faridabad
05 Nov 2026

गैंगस्टर में वांछित 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Wanted gangster with a 25000 bounty arrested following an encounter
Bulandshahar
05 Nov 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव में दिखा मतदाताओं का जोश

एएमयू छात्रसंघ चुनाव में दिखा मतदाताओं का जोश
Aligarh
05 Nov 2026

वीडियो: मैहला में पारंपरिक चोला-डोरा पहनाकर मुख्यमंत्री का किया स्वागत

Video: Chief Minister welcomed in Mehla by being dressed in traditional Chola-Dora attire
Chamba
05 Nov 2026

Meerut: जनकपुर से चली प्रकृति पथ अंतर्राष्ट्रीय साईकिल यात्रा 14 नवंबर को पहुंचेगी मेरठ, होगा भव्य स्वागत

Prakriti Path International Cycle Tour from Janakpur will reach Meerut on 14th November, will get grand welcome
Meerut
05 Nov 2026

Meerut: ऐतिहासिक सरधना चर्च में श्रद्धालुओं ने कृपाओं की माता मरियम के समक्ष जलाए मोमबत्ती के दीप

Devotees lit candles in the historic Sardhana Church in front of Our Lady of Graces.
Meerut
05 Nov 2026

Meerut: गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किसानों के साथ चेन में गन्ना डालकर किया उद्घाटन, 1.5 करोड़ कुंतल पेराई का लक्ष्य

Sugarcane Development Minister Lakshmi Narayan Choudhary inaugurated the chain by putting sugarcane with farmers, target of crushing 1.5 crore quintals.
Meerut
05 Nov 2026

Meerut: रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाया आबूलेन बाज़ार, खुले मंच पर दिखा युवाओं का जलवा, गोरिल्ले-टेडी बियर ने खूब गुदगुदाया

Abulen market was illuminated with colorful lights, youth were seen on the open stage, gorilla-teddy bear tickled a lot
Meerut
05 Nov 2026

Meerut: केएल इंटरनेशनल स्कूल में जिला टॉपर और मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

District toppers and meritorious students felicitated at KL International School
Meerut
05 Nov 2026

एएमयू वीमेंस कॉलेज में चल रही मतगणना

एएमयू वीमेंस कॉलेज में चल रही मतगणना
Aligarh
05 Nov 2026

नोएडा में फस्टवन रिहैब फाउंडेशन में दिवाली मेले के साथ मनाया ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे

Occupational Therapy Day celebrated with a Diwali fair at FirstOne Rehab Foundation in Noida
Noida
05 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed