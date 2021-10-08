Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Audio of ward boy demanding a commission goes viral

Ayodhya News: वार्डबॉय का कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल

Sun, 15 Nov 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 15 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Audio of ward boy demanding a commission goes viral
अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मेडिकल स्टोर से कमीशन लेकर दवाएं दिलाने का मामला उजागर हुआ है। एक वार्डबॉय का दवाओं का 50 फीसदी कमीशन लेने से जुड़ा ऑडियो वायरल हो रहा है। प्राचार्य ने वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेकर वार्डबॉय को हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है।
विज्ञापन

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक, संबंधित वार्डबॉय पिछले छह महीने से एक ही ओपीडी में तैनात है। आरोप है कि वह मरीजों को बाहर के एक खास मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने के लिए भेजता है। शनिवार को मेडिकल स्टोर संचालक और वार्डबॉय का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह एक अन्य वार्डबॉय को भी 50 फीसदी कमीशन दिलाने की सिफारिश कर रहा है।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मार्तोलिया ने बताया कि सीएमएस को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित वार्डबॉय को ओपीडी से हटाने के लिए उसकी नियुक्ति करने वाली कंपनी को पत्र भी लिखा गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से जमा सभी वार्डबॉय के पटल में परिवर्तन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed