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Ayodhya News: युवक पर चाकू से हमला, पांच आरोपी नामजद

Sun, 15 Nov 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 15 Nov 2026 12:24 AM IST
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Youth attacked with knife, five accused named
बीकापुर। बाजार गए एक युवक पर चाकू से हमला कर मारपीट करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना शुक्रवार को खजुरहट बाजार में हुई थी। भवानीपुर ताजपुर निवासी सत्यम यादव ने शिकायत दर्ज कराई।
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उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर वह खजुरहट बाजार गए थे। वहां खजुरहट निवासी आदर्श निगम, तिवारीपुर ताजपुर निवासी अभिषेक राय, हरिओम सिंह और पुनीत तिवारी ने दो अज्ञात लोगों के साथ उन्हें रोका। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए सत्यम को पीटा। उन्होंने चाकू से भी हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। क्राइम इंस्पेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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