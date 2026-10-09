फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Video: अखिलेश की चुनौती पर भड़के विधायक, बोले- रुदौली से चुनाव लड़ें, जमानत जब्त हो जाएगी

Video: अखिलेश की चुनौती पर भड़के विधायक, बोले- रुदौली से चुनाव लड़ें, जमानत जब्त हो जाएगी

Fri, 09 Oct 2026 06:49 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:49 PM IST
Video: अखिलेश की चुनौती पर भड़के विधायक, बोले- रुदौली से चुनाव लड़ें, जमानत जब्त हो जाएगी
अयोध्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक पवन पांडेय की भागवत कथा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दिए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत विकासखंड रुदौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव को रुदौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के संवैधानिक पद पर आसीन होने के साथ ही संत और पीठाधीश्वर भी हैं। अयोध्या जैसी धार्मिक और मर्यादा की धरती पर मुख्यमंत्री के प्रति टिप्पणी किए जाने पर उसका जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को यह समझना चाहिए कि अयोध्या मर्यादा की धरती है और यहां धार्मिक मंच से संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को चुनौती देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने भागवत कथा के धार्मिक मंच से जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, वह मर्यादा के विरुद्ध है। विधायक ने कहा कि यह वही धरती है, जहां अहंकार करने वालों का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को चुनौती देकर उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। रामचंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहीं से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने सपा प्रमुख को सीधे रुदौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ऊना: तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थी गर्भवती, प्रसव के दौरान मां-बच्चे की मौत से मचा हड़कंप

una hospital mother unborn baby death negligence allegation himachal
Himachal Pradesh
09 Oct 2026

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट?

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट?
Rajasthan
09 Oct 2026

VIDEO: पुलिस मुठभेड़ में बाबरिया गिरोह के दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार; चोरी का माल बरामद

Two Members of Babaria Gang Injured in Police Encounter in Mathura
Mathura
09 Oct 2026

मंत्री दयाशंकर सिंह बोले- योगी अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं से लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे

Minister Dayashankar Singh said Yogi would win election whether he contests from Ayodhya or anywhere in India
Lucknow
09 Oct 2026

कानपुर के सीएचएस एजुकेशन सेंटर में एमयूएन सम्मेलन ‘अन्वय लोकतंत्र 1.0' शुरू

MUN conference Anvay Loktantra 1.0 begins at CHS Education Center Kanpur
Kanpur
09 Oct 2026
विज्ञापन

कोरबा की कुसमुंडा खदान में फिर हादसा: 100 टन का डंपर पलटा, ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल

100-ton dumper overturned in Kusmunda mine V-5 patch, operator Lakshmi Prasad injured, admitted to NKH,
Chhattisgarh
09 Oct 2026

VIDEO: जैतपुर पहुंचे अखिलेश की ताजपोशी एवं मुलायम को श्रद्धांजलि के लिए निकले बदांयू के सपाई, की गई हौसला अफजाई।

Samajwadi Party workers from Badaun, who had set out for Jaitpur to mark Akhilesh's formal assumption of leadership and pay tribute to Mulayam, were encouraged and cheered on.
Agra
09 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: जमीन के विवाद में मारपीट एवं फर्जी बैनामा कराने का आरोप

Allegations of assault and execution of a fraudulent sale deed in a land dispute.
Agra
09 Oct 2026

VIDEO: चुरियारी में दो पक्षों में मारपीट, दोनों की ओर से 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़

Clash between two groups in Churiyari; FIRs registered against 15 people from both sides.
Agra
09 Oct 2026

VIDEO: अवैध खनन में लिप्त तीन ट्रैक्टर ट्राली सीज चालक फरार

Three tractor-trolleys involved in illegal mining seized; drivers absconding.
Agra
09 Oct 2026

VIDEO: एक साथ तीन दुकानों में चोरी, पांच माह में दूसरी बार चोरों का धावा

Theft at three shops simultaneously; thieves strike for the second time in five months.
Etah
09 Oct 2026

VIDEO: महाराज अग्रसेन चांदी के सिंघासन तो राजकुमार सफेद सजे-धजे घोड़ों पर

Maharaj Agrasen sat on a silver throne, while the princes rode white, richly caparisoned horses.
Mathura
09 Oct 2026

VIDEO: एटा के सकीट में डीएपी खाद के लिए मची मारामारी, 400 बोरी के लिए सुबह 5 बजे से लगी किसानों की लंबी कतार

Scramble for DAP fertilizer in Sakit, Etah; farmers queue up from 5 AM for 400 bags.
Etah
09 Oct 2026

बालोद: बस स्टैंड की डेली नीड्स दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

Massive fire breaks out late at night at Gurur bus stand; 'daily needs' shop reduced to ashes; major tragedy a
Balod
09 Oct 2026

सोनीपत के गोहाना में पीआर धान की खरीद नहीं होने के विरोध में किसानों का धरना शुरू

Farmers begin protest in Gohana, Sonipat against non-purchase of PR paddy
Sonipat
09 Oct 2026

जींद में आदर्श किला रामलीला का शुभारंभ, मंच पर नहीं होता डांस, दिखाई जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की लीला

'Adarsh Qila Ramlila' inaugurated in Jind; no dance performances take place on stage—instead, the life and deeds of Maryada Purushottam Shri Ram are depicted.
Jind
09 Oct 2026

शिमला: बालूगंज खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, 30 टीमें दिखाएंगी दमखम

baluganj football tournament shimla 30 teams
Shimla
09 Oct 2026

जीरा की विवाहिता से मारपीट और हत्या की कोशिश का आरोप, परिवार ने मांगा इंसाफ

Jeera accused of assaulting and attempting to murder his wife; family demands justice.
Chandigarh-Punjab
09 Oct 2026

मंडी: नेरचौक में एचआरटीसी परिचालक को थप्पड़ मारने का आरोप, निजी बस ऑपरेटर के कथित एजेंट पर एफआईआर

hrtc conductor slapped alleged private bus agent nerchowk mandi
Mandi
09 Oct 2026

लोहियां खास रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट ने गार्ड के सिर पर मारा डंडा, वीडियो वायरल

Dispute over train operation Lohian Khas station superintendent hits guard on head with stick
Jalandhar
09 Oct 2026

बिलासपुर: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

bilaspur left parties protest election commission chief election commissioner
Bilaspur
09 Oct 2026

सिरमौर: झांसी रानी पार्क और स्कूल परिसर में एनएसएस स्वयंसेवियों ने चलाया सफाई अभियान

nss volunteers cleanliness drive jhansi rani park nahan
Sirmour
09 Oct 2026

वीडियो: मेडिकल स्टोर में मिला एक्सपायरी जूस, खुले में फेंका था बायोमेडिकल वेस्ट; 10 हजार जुर्माना वसूला

Expired juice found in medical store in haldwani
Nainital
09 Oct 2026

Meerut: छावनी रामलीला की शिव बरात में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ डोले पर विवाद, हिंदू संगठनों का हंगामा

Controversy Erupts Over ‘Love Jihad’ Tableau in Meerut Shiv Barat, Hindu Groups Warn of Protest
Meerut
09 Oct 2026

Bijnor: काली घटाओं से बदला मौसम, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि से गिरा तापमान, बारिश की उम्मीद में किसानों की निगाहें आसमान पर

Weather Changes in Bijnor as Drizzle and Hail Bring Down Temperature, Farmers Await Rain
Bijnor
09 Oct 2026

सोलन के गंज बाजार में होगा जगदंबा रामलीला का मंचन, स्थायी मंच का काम शुरू

jagdamba ramleela staging solan ganj bazaar
Solan
09 Oct 2026

बिलासपुर में नड्डा की अध्यक्षता में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक शुरू

jp nadda development projects review meeting bilaspur himachal
Bilaspur
09 Oct 2026

नूंह: मोबाइल झपटमारी में दोषी को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Convict sentenced to five years in prison for mobile snatching
Nuh
09 Oct 2026

अयोध्या के रुदौली में विधायक ने दिव्यांगजनों को वितरित कीं मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल

अयोध्या के रुदौली में विधायक ने दिव्यांगजनों को वितरित कीं मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल
Ayodhya
09 Oct 2026

मंत्री मनोज पांडेय बोले- आज उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है

Minister Manoj Pandey said people of Uttar Pradesh stand with development
Lucknow
09 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed