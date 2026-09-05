{"_id":"6a9bd98b8d9b7a22af0de917","slug":"video-video-15-thana-ma-shamashana-ghata-ka-saugdhaka-naha-bna-ta-haga-thharana-paratharashana-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: 15 दिन में श्मशान घाट की सड़क नहीं बनी तो होगा धरना-प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्मशान घाट तक जाने वाली बदहाल सड़क को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति एडवोकेट ने प्रेसवार्ता कर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में सड़क का निर्माण या मरम्मत शुरू नहीं हुई तो पार्टी मौके पर धरना-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम यात्रा के दौरान परिजनों और लोगों को जर्जर सड़क के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनिल प्रजापति ने कहा कि सरकार अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण के बड़े दावे कर रही है, लेकिन आम जनता की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सड़क की स्थिति नहीं सुधारी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल होंगे। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें