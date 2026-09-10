Ayodhya News: दिल्ली लौटे सीईओ, पांच दिन बाद फिर आएंगे अयोध्या

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सीईओ जितेंद्र मिश्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के मद्देनजर यहां पहुंचे थे। दो दिनों तक अयोध्या में प्रवास के दौरान उन्होंने राम मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों व संबंधित लोगों के साथ मंथन किया। बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी कार्यों के चलते उन्हें बुधवार शाम अयोध्या से वापस लौटना पड़ा।अब करीब पांच दिन बाद उनके फिर अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वह मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए प्रबंधन को और बेहतर बनाने तथा श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में काम की गति बढ़ाएंगे।-संवाद