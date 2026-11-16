{"_id":"6afa8147d6e22491a3026653","slug":"video-chhath-festival-concluded-with-offerings-to-sun-god-on-banks-of-tamsa-river-in-rudauli-ayodhya-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के रुदौली में तमसा नदी के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का हुआ समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या के रुदौली में तमसा नदी के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का हुआ समापन
अयोध्या के रुदौली में सूर्योपासना, लोक आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर रुदौली के पुरुषोत्तम नगर वार्ड स्थित मोहल्ला नारियापार और रामनगर कॉलोनी में तमसा नदी के पावन तट पर आयोजित अर्घ्य कार्यक्रम में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और पूर्व चेयरमैन अशोक कसौधन शामिल हुए।
नगर की महिलाओं ने विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर छठी मइया की आराधना की। व्रती महिलाओं ने अपने पुत्रों की दीर्घायु और परिवार के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का श्रद्धापूर्वक समापन हुआ।
इस दौरान मनीष चौरसिया, राकेश चौरसिया, मनोज श्रीवास्तव और संजीव श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने छठी मइया से प्रार्थना की कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे और हर घर-परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।