Ayodhya News: भीड़ बढ़ने पर रामलला के दर्शन को होंगी सात कतारें

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इसी क्रम में शनिवार रात मंदिर परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस, पीएसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने गर्भगृह, मंदिर प्रांगण, परकोटे, गलियारों, पार्किंग और निकास मार्गों का सघन निरीक्षण किया। कार्तिक मेले में अयोध्या पहुंचने वाले परिक्रमार्थियों के लिए रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन प्रमुख धार्मिक पड़ाव होता है। ऐसे में मंदिर परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रहने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा के साथ दर्शन व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी की गई है।दर्शन मार्ग पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। प्रवेश द्वारों पर तीन स्तरीय जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने दिया जाता है। एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्र के अनुसार मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए निगरानी और जांच की व्यवस्था लगातार सक्रिय रखी जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल सुरक्षा कर्मियों अथवा कंट्रोल रूम को दें। अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें।