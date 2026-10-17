{"_id":"6ad36cca35a6e6eade08c4d4","slug":"video-ayathhaya-matathata-saca-panarakashhanae-abhayana-ka-daema-na-kaya-narakashhanae-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का डीएम ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का डीएम ने किया निरीक्षण
अयोध्या: अयोध्या में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को बीकापुर और गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए। शिविरों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र भरे गए। साथ ही मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता सूची में संशोधन के लिए भी आवेदन लिए गए।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने शनिवार दोपहर गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के मजरुद्दीनपुर स्थित केकेएडी इंटर कॉलेज में स्थापित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ संख्या 22, 23 और 24 पर चल रहे पुनरीक्षण कार्यों की जानकारी ली। डीएम ने बीएलओ को निर्देश दिया कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए उन्हें जागरूक करें और अभियान में पारदर्शिता के साथ काम करें।
उन्होंने कहा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी, बीएलओ और निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे। निरीक्षण के दौरान बीकापुर तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला और लेखपाल रोहित मिश्रा सहित संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।