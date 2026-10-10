अयोध्या में नवरात् पर 2700 मूर्तियां होंगी स्थापित, विसर्जन मार्ग पर शराब दुकानें बंद करने की मांग

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अयोध्या में केंद्रीय पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति ने नवरात्र पर जिले में 2700 मूर्तियां स्थापित होने की जानकारी दी है। समिति ने मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते में पड़ने वाली शराब और अन्य नशीले पदार्थों की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। यह मांग चौक के मोतीबाग स्थित आभा होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में की गई। समिति के जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन से चौक से नाका तक के मार्ग में चल रहे खुदाई के काम को जल्द पूरा कराने की मांग की। इसका उद्देश्य मूर्ति विसर्जन में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकना है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि रामलीला भी शुरू हो गई है। नगर निगम प्रशासन से रामलीला स्थलों पर समय-समय पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया गया। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मूर्तियों के दर्शन करेंगे। समिति का मानना है कि विसर्जन मार्ग पर दुकानें बंद होने से शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। समिति ने जिला प्रशासन से चौक से नाका तक के मार्ग पर चल रहे खुदाई के काम को पूरा करने की अपील की है। यह कार्य मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, नगर निगम प्रशासन से रामलीला स्थलों पर नियमित रूप से सफाई बनाए रखने की मांग की गई। स्वच्छता और सुचारु मार्ग व्यवस्था दोनों ही आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। समिति ने इन आयोजनों के सफल संचालन के लिए प्रशासन के साथ समन्वय पर जोर दिया। इस दौरान अरुण अग्रवाल, केशव बिगुलर, विजय गुप्ता, गगन जायसवाल, प्रेमनाथ राय और बजरंगी साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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