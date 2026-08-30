अयोध्या में बारिश के बाद शहर में जलभराव, राहगीर परेशान

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अयोध्या में बारिश के बाद रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। बड़ी देवकाली तिराहे समेत कई स्थानों पर सड़कों पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। बड़ी देवकाली तिराहे पर लोग जलभराव के बीच से गुजरते नजर आए।

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