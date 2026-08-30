Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा मामले में नहीं दाखिल हुई आपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 30 Aug 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दर्ज रिपोर्ट की विवेचना अदालत की निगरानी में कराए जाने के लिए अधिवक्ता संघ के मानीटरिंग प्रार्थना पत्र पर विवेचक ने शनिवार को भी आपत्ति दाखिल नहीं की।
अधिवक्ता संघ की ओर से भी पैरवी करने के लिए कोर्ट में कोई मौजूद नहीं रहा। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने विवेचक को आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख नियत की गई।
अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता संघ महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच किए जाने एवं ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा व गोपाल राव की भूमिका की जांच किए जाने की मांग की गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिवक्ता संघ की ओर से भी पैरवी करने के लिए कोर्ट में कोई मौजूद नहीं रहा। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने विवेचक को आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख नियत की गई।
विज्ञापन
अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता संघ महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच किए जाने एवं ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा व गोपाल राव की भूमिका की जांच किए जाने की मांग की गई है। (संवाद)
विज्ञापन