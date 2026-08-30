Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा मामले में नहीं दाखिल हुई आपत्ति

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अधिवक्ता संघ की ओर से भी पैरवी करने के लिए कोर्ट में कोई मौजूद नहीं रहा। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने विवेचक को आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख नियत की गई।अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता संघ महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच किए जाने एवं ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा व गोपाल राव की भूमिका की जांच किए जाने की मांग की गई है। (संवाद)