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अयोध्या में बनाया जा रहा भव्य रामायण थीम पार्क, 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र
अयोध्या में सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट के पास एक भव्य रामायण थीम पार्क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इस पार्क का उद्देश्य राम मंदिर के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रामायण काल का विस्तृत अनुभव कराना है। लखनऊ की आर्ट्स विंग्स कंपनी इस परियोजना का निर्माण कार्य कर रही है।
पार्क में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मूर्तियों के जरिये जीवंत किया जा रहा है। इनमें राम दरबार और युद्ध मुद्रा में 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा मुख्य आकर्षण होगी। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और अंगद की कलाकृतियां भी स्थापित की जा रही हैं। रामायण के अन्य महत्वपूर्ण दृश्यों को भी मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। यह पार्क श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक और विस्तृत अनुभव प्रदान करेगा। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसका लक्ष्य आगंतुकों को प्राचीन भारतीय संस्कृति से जोड़ना है।
पार्क में स्थापित होने वाली मूर्तियों में 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा विशेष है। यह प्रतिमा रावण को युद्ध मुद्रा में दर्शाएगी। राम दरबार भी यहां का एक प्रमुख आकर्षण होगा। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। सुग्रीव, विभीषण और अंगद जैसे महत्वपूर्ण पात्रों की कलाकृतियां भी शामिल होंगी।
यह थीम पार्क रामायण के सातों कांडों की कहानियों को प्रस्तुत करेगा। बालकांड में श्रीराम के जन्म और विवाह को दर्शाया जाएगा। अयोध्या कांड में राज्याभिषेक के निर्णय और वनगमन के प्रसंग होंगे। अरण्य कांड में वन का जीवन और सीता हरण की घटनाओं को दिखाया जाएगा। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड के महत्वपूर्ण दृश्यों को भी मूर्तियों के माध्यम से जीवंत किया जाएगा।
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