Ayodhya News: 13 हजार पदों के लिए रोजगार मेला कल
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 17 Sep 2026 12:18 AM IST
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अयोध्या। पूराबाजार स्थित आशा भगवान बख्श सिंह महाविद्यालय में 18 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। मेले में 78 से अधिक कंपनियां आएंगी। विभिन्न पदों पर 13 हजार युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा।
मेले में निजी क्षेत्र की तकनीकी और गैर तकनीकी कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी। इनमें अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई बैंक, टीबीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजन, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ और इंटास फार्मा समेत कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। सहायक निदेशक देवव्रत ने बताया कि मेले में 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं।
बीएससी एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बीसीए, एमबीए, एमसीए और बीटेक करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को भी मौका मिलेगा। बिना पंजीकरण वाले अभ्यर्थी भी मेले में पहुंचकर शामिल हो सकेंगे। रोजगार मेले में आने वाले युवा हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, पहचान पत्र और बायोडाटा साथ लेकर आएं।
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मेले में निजी क्षेत्र की तकनीकी और गैर तकनीकी कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी। इनमें अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई बैंक, टीबीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेजन, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ और इंटास फार्मा समेत कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। सहायक निदेशक देवव्रत ने बताया कि मेले में 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं।
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बीएससी एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बीसीए, एमबीए, एमसीए और बीटेक करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को भी मौका मिलेगा। बिना पंजीकरण वाले अभ्यर्थी भी मेले में पहुंचकर शामिल हो सकेंगे। रोजगार मेले में आने वाले युवा हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, पहचान पत्र और बायोडाटा साथ लेकर आएं।
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