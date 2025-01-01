Ayodhya News: ट्रक में फंसकर 20 मीटर तक घिसटा व्यापारी, मौत

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हादसा कोतवाली नगर क्षेत्र में नवीन मंडी चौकी के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रायबरेली रोड पर अंडरपास से करीब 400 मीटर आगे सूरज घर की ओर मुड़ रहे थे। तभी नवीन मंडी की तरफ से अमेठी जा रहे खाद लदे ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक असंतुलित हो गई और सूरज ट्रक की चपेट में आ गए।हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक सूरज की मौत हो चुकी थी। घटना की भयावहता देखकर मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। भीड़ ने ट्रक को रोक लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। ट्रक को जलाने का भी प्रयास किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने शव उठाने से भी रोक दिया। इस दौरान अयोध्या-रायबरेली मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रहा। शाम करीब छह बजे लोगों को समझाने और स्थिति शांत होने के बाद यातायात सामान्य हो सका।सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि ट्रक चालक पूरा बाजार निवासी हरिश्चंद्र को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे सूरजसूरज मूलरूप से सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज के रहने वाले थे। परिवार में उनके दो भाई और दो बहनें हैं। उनके पिता लखी चंद सोनी अयोध्या में सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। सूरज सराफा की दुकान चलाते थे और परिवार में सबसे बड़े होने के कारण घर की जिम्मेदारियों में अहम भूमिका निभाते थे। सड़क हादसे में उनकी अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।