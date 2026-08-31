अयोध्या में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के स्वागत से पहले शक्ति प्रदर्शन में जाम हुआ हाईवे

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अयोध्या में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के स्वागत से पहले निकले काफिले ने हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित कर दी। काफिले के गुजरने के दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 20 मिनट तक वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ा। स्वागत की तैयारियों के बीच काफिले में शामिल समर्थकों की भीड़ को पार्टी कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाया।

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