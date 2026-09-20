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अयोध्या में 150 सड़कें बदहाल, बारिश के बाद गड्ढे बने हादसों का सबब
अयोध्या में बारिश के बाद शहर की करीब 150 सड़कें बदहाल हो गई हैं। इन सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो गया है और ये हादसे का कारण बन रही हैं। जगह-जगह उखड़ी सड़कें और बड़े गड्ढे बारिश के पानी से भर जाने के बाद दिखाई नहीं देते।
वजीरगंज जप्ती से मेवातीपुरा तक का 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर गड्ढों में पानी भरने से राहगीर फिसलकर गिर रहे हैं। दोपहिया वाहन चालक भी अचानक गड्ढों में गिरने से चोटिल हो रहे हैं। ऋषिटोला में सड़क के बीचों-बीच डाली गई सीवर लाइन भी जर्जर हो चुकी है। खुले सीवर चैंबर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। लोग आए दिन इन चैंबरों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अश्वनीपुरम के मुख्य मार्ग की सड़क भी सीवर लाइन लीकेज के कारण कई महीनों से खराब है। रात के समय लोग यहां डर-डर कर निकलने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। उन्हें इन्हीं समस्याओं के बीच से आना-जाना पड़ता है।
वजीरगंज जप्ती से मेवातीपुरा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की हालत बेहद खराब है। सड़क पर गहरे गड्ढे हैं जिनमें बारिश का पानी भर जाता है। इससे दोपहिया वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है। ऋषिटोला में सीवर लाइन के चैंबर खुले पड़े हैं। यह स्थिति लोगों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है।
सड़कों की बदहाली से छात्राओं को स्कूल पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। गड्ढों और खुले चैंबरों के कारण लोग अक्सर चोटिल हो रहे हैं। अश्वनीपुरम में सीवर लीकेज से सड़क खराब होने के कारण रात में आवागमन जोखिम भरा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं। हालांकि, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया है।
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