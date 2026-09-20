अयोध्या में 109 स्कूलों में 3400 महिलाओं ने दी साक्षरता परीक्षा

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अयोध्या में पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तारुन ब्लॉक की महिलाओं ने इसे सच कर दिखाया। नवभारत साक्षरता मिशन (उल्लास) के तहत साक्षरता कक्षाओं में पढ़ रहीं महिलाओं ने रविवार को परीक्षा देकर अपने ज्ञान का मूल्यांकन कराया। ब्लॉक क्षेत्र के 109 परिषदीय विद्यालयों में करीब 3400 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा से पहले शुक्रवार और शनिवार को कम्पोजिट विद्यालय तकमीनगंज, प्राथमिक विद्यालय गुरौली, बालापुर समेत विभिन्न विद्यालयों में महिलाओं को हिंदी वर्णमाला, शब्द ज्ञान और गिनती का अभ्यास कराया गया। प्राथमिक विद्यालय बालापुर में प्रधानाध्यापिका तैयबा खातून, समूह सखी सिंधुजा और स्वास्थ्य सखी पूजा तिवारी ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। परीक्षा के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। प्राथमिक विद्यालय गुरौली के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अफरोज ने बताया कि गुरौली में 27 और तकमीनगंज में 10 महिलाओं ने परीक्षा दी। साक्षर हो रहीं नीतू, जसमता, सुशीला, रीना और माला समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के साथ ही रोजमर्रा के हिसाब-किताब, बैंकिंग और अन्य जरूरी काम खुद कर सकेंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार, अभियान का उद्देश्य निरक्षर महिलाओं को बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान और जीवन कौशल से जोड़ना है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

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