अमिताभ ठाकुर ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की

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अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत सभी संबंधित लोगों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने रिपोर्ट थाना श्रीरामजन्मभूमि के विवेचक को पत्र भेजा है। पत्र में प्रथम एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 27 अप्रैल से पांच जून के बीच करीब 70 घटनाओं तथा चढ़ावे की गणना, सीसीटीवी, सुरक्षा और पर्यवेक्षण में सामने आई कमियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव के कथित जेल बयान, पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के बयान और चंपतराय के पत्र में सामने आए तथ्यों का हवाला दिया गया है। उन्होंने संबंधित अवधि में ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कर स्पष्ट निष्कर्ष निकालने की मांग की है।

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