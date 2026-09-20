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तीन से छह अक्तूबर तक होगी प्रदेशीय गतका व थांग-ता प्रतियोगिता, अयोध्या मंडल को मिली मेजबानी

Bhupendra Singh

Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 PM IST







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अयोध्या में प्रदेशीय विद्यालयी गतका एवं थांग-ता प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार अयोध्या मंडल को मिली है। प्रतियोगिता तीन से छह अक्तूबर तक एमपीएलएल आदर्श इंटर कॉलेज में आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों से विद्यालयी खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। मंडलीय क्रीड़ा सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ... और पढ़ें

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