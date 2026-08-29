अयोध्या के रुदौली बार एसोसिएशन के चुनाव में राममिलन यादव अध्यक्ष, अखिलेश अवस्थी बने महामंत्री

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अयोध्या के रुदौली बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण वार्षिक चुनाव में शनिवार को अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए हुए मतदान के बाद परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर राममिलन यादव ने 89 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने कड़े मुकाबले में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रमोद कुमार द्विवेदी को आठ मतों के अंतर से पराजित किया। प्रमोद कुमार द्विवेदी को 81 मत मिले। वहीं संतराम रावत और रमेश कुमार शुक्ला को आठ-आठ मत प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशियों के मैदान में होने से मुकाबला दिलचस्प रहा। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतगणना शुरू होने के बाद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की निगाहें परिणाम पर टिकी रहीं। मतगणना पूरी होने पर राममिलन यादव के विजयी घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। महामंत्री पद के चुनाव में अखिलेश अवस्थी ने 85 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव को 77 मत मिले, जबकि तीसरे प्रत्याशी देवेंद्र कुमार तिवारी को 24 मत प्राप्त हुए। इस तरह अखिलेश अवस्थी ने आठ मतों के अंतर से जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ताओं और समर्थकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं महामंत्री को बधाई दी। समर्थकों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बार के हित, अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की आवाज को मजबूती से उठाने का भरोसा भी दिलाया। चुनाव के दौरान तहसील परिसर में पूरे दिन गहमागहमी बनी रही। मतदान से लेकर मतगणना और परिणाम की घोषणा तक अधिवक्ताओं में उत्सुकता रही। अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर ने चुनाव को खासा रोचक बना दिया। अंततः राममिलन यादव और महामंत्री पद पर अखिलेश अवस्थी की जीत के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई।

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