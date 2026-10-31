{"_id":"6ae57f9df30f2d93840ad1b8","slug":"video-14500-saplings-planted-using-miyawaki-method-in-rudauli-ayodhya-will-maintain-environmental-balance-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के रुदौली में मियावाकी पद्धति से लगाए गए 14,500 पौधे, बनेगा पर्यावरण संतुलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या के रुदौली में मियावाकी पद्धति से लगाए गए 14,500 पौधे, बनेगा पर्यावरण संतुलन
अयोध्या में रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई ब्लॉक के अशरफपुर गंगरेला गांव में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से मियावाकी पद्धति से पांच बीघे में 14,500 पौधे रोपित किए गए।
मियावाकी पद्धति में स्थानीय प्रजातियों के विभिन्न प्रकार के पौधों को कम दूरी पर लगाया जाता है, जिससे कम समय में घना वन विकसित किया जा सके। इस पद्धति से हरित क्षेत्र बढ़ने के साथ पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।