औरैया में बेखौफ चोरों का तांडव, दुकान में छत के रास्ते 55 हजार और माल की चोरी

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औरैया जिले के मुरादगंज कस्बे में दलेलनगर संपर्क मार्ग पर स्थित एक परचून की दुकान में शनिवार रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान की गोलक से 25 हजार रुपये नकद और करीब 30 हजार रुपये का किराना सामान (चावल, घी, काजू, बादाम, तेल आदि) पार कर ले गए। रविवार सुबह जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की।

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