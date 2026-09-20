Auraiya News: घने काले बादल छाने से दोपहर ढाई बजे हो गया अंधेरा

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कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. राम पलट सिंह ने बताया कि शनिवार को क्षेत्र का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहा। इस दौरान करीब एक मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश भले ही कम हुई हो लेकिन इससे मौसम में बनी उमस और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। बारिश को धान की फसल के लिए भी लाभदायक बताया जा रहा है। खेतों में खड़ी धान की फसल को इस समय पानी की आवश्यकता है।

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औरैया। हर दिन मौसम करवट बदल रहा है। शनिवार को जहां दिन में धूप खिली तो ढाई बजे के करीब आसमान में इस कदर बादल छा गए कि अंधेरा सा हो गया। सड़कों पर वाहन चालक हेड लाइट जलाकर चले। वहीं कुछ देर के लिए बारिश हुई। वहीं शाम के समय बूंदाबांदी हुई। इस बारिश ने गर्मी से काफी हद तक राहत दी।