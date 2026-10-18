औरैया: लुखरिया गढ़वाना गांव में मामूली विवाद के बाद जमकर चले लाठी-डंडे

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कुदरकोट थाना क्षेत्र के लुखरिया गढ़वाना गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर लाठी-डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हिंसक झड़प में दो युवक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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