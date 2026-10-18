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औरैया: कुदरकोट में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गाली-गलौज के बाद चले लाठी-डंडे, एक घायल जिला अस्पताल रेफर

Sun, 18 Oct 2026 09:47 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 18 Oct 2026 09:47 AM IST
सार

Auraiya News: कुदरकोट थाना क्षेत्र के लुखरिया गढ़वाना गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर लाठी-डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हिंसक झड़प में दो युवक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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Auraiya Violent clash between two groups in Kudarkot one person injured and referred to the district hospital
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में कुदरकोट थाना क्षेत्र के लुखरिया गढ़वाना गांव में शनिवार रात दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। घायलों में अश्वनी कुमार की हालत को देखते हुए उसे सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि उसके चचेरे भाई राकेश का सीएचसी में उपचार चल रहा है।

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घटना से संबंधित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। पीड़ित सर्वेश कुमार निवासी लुखरिया गढ़वाना ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 17 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे गांव के ही मनोज कुमार, जनवेद कुमार, ईशू उर्फ अनुरुद्ध और अजय कुमार ने उनके बेटे अश्वनी कुमार (21) और भतीजे राकेश के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

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तहरीर के आधार पर मामला दर्ज
आरोप है कि इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे दोनों को चोटें आईं। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल कर रही है। जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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