Auraiya News: उधार दिए रुपये मांगने पर युवक को पीटा था, पेशाब पिलाने का भी आरोप

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थाना क्षेत्र के कटघरा गांव निवासी विजय लक्ष्मी ने पुलिस को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गांव के राहुल कुमार और अजान सिंह ने रक्षाबंधन से करीब 10 दिन पहले उनके पति दिनेश कुमार से 40 हजार रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस मांगने पर दोनों आरोपी दिनेश को 27 अगस्त को अयाना ले गए। आरोप है कि वहां शराब ठेके के सामने दिनेश के साथ मारपीट की गई। इसके बाद गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर भी उसे पीटा गया और अभद्रता की गई। पत्नी ने आरोप लगाया कि इस दौरान दिनेश को जबरन पेशाब भी पिलाया गया। अगले दिन भी दोनों युवकों ने दिनेश का मजाक उड़ाकर उसे समाज में बदनाम करने की धमकी दी। इन सब बातों से दिनेश बहुत आहत हुआ। इसके बाद उसने जहर खा लिया था।दिनेश की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल अयाना अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बाद में उसे कानपुर रेफर किया गया। कानपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान 11 सितंबर को उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल ने बताया कि विजय लक्ष्मी की तहरीर के आधार पर राहुल कुमार और अजान सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार लगाई गई हैं।