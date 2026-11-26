{"_id":"6b07cff1994d197f470a834f","slug":"video-auraiya-miscreants-wreaked-havoc-late-at-night-they-surrounded-car-and-launched-attack-with-sticks-and-clubs-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया के फफूंद में देर रात बेखौफ बदमाशों का कहर, कार घेरकर लाठी-डंडों से किया हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात शादी समारोह से लौटते वक्त गांव रघुनाथ के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार घेरकर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मर्चेंट नेवी अधिकारी मनोहर समेत दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और एक युवती भी चोटिल हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के साथ ही तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दिबियापुर क्षेत्र के रहने वाले फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

... और पढ़ें