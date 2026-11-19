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औरैया जिले के अछल्दा क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह धारा का पूर्वा गांव के पास अलग-अलग खंभों के समीप दो अज्ञात युवकों के शव पड़े मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से बरामद दो टूटे मोबाइल फोन के जरिए शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।

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