औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अमावता गांव में बुधवार रात चोरों ने एक कारखाने में घुसकर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर गुल्लक का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब ढाई लाख रुपये निकाल ले गए। वारदात के बाद खाली गुल्लक और ताला पास के आम के बाग में फेंक दिया। सुबह जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी।

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अमावता निवासी शिवेंद्र सिंह पुत्र महावीर सिंह गांव में गेहूं पिसाई और स्पेलर का कारखाना संचालित करते हैं। बुधवार शाम करीब सात बजे वह कारखाना बंद कर घर चले गए थे। उनके पिता कारखाने के अंदर बने कमरे में सो रहे थे। आरोप है कि देर रात चोर पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद वहां रखी गुल्लक का ताला तोड़कर करीब ढाई लाख रुपये निकाल लिए और गुल्लक को बाग में फेंककर फरार हो गए।