औरैया: रेलवे ट्रैक के पास मिले दो युवकों के शव, तलाशी में मिले दो टूटे मोबाइल, शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस
Auraiya News: अछल्दा क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह धारा का पूर्वा गांव के पास अलग-अलग खंभों के समीप दो अज्ञात युवकों के शव पड़े मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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औरैया जिले में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह दो अज्ञात युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों शव रेलवे ट्रैक के किनारे अलग-अलग खंभों के पास पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर धारा का पूर्वा गांव के पास गुरुवार सुबह करीब नौ बजे स्टेशन मास्टर ने थाना पुलिस को मेमो भेजकर दो शव पड़े होने की सूचना दी।
सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह, मुन्नालाल और मेवालाल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान खंभा नंबर 1112/3 के पास एक युवक का शव मिला, जबकि दूसरा शव कुछ दूरी पर खंभा नंबर 1112/10 के पास पड़ा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों युवकों की उम्र करीब 30 से 31 वर्ष के बीच है। एक युवक ने स्लेटी रंग की फुल बाजू टीशर्ट, काली जैकेट और काला लोअर पहन रखा था।
दोनों की शिनाख्त कराने के प्रयास
वहीं, दूसरे ने काले-सफेद रंग की फुल बाजू टीशर्ट और काला लोअर पहना हुआ था। पुलिस को तलाशी के दौरान दोनों युवकों के पास से दो टूटे हुए मोबाइल भी मिले हैं। पुलिस मोबाइल की जांच कर रही है। आसपास के थानों और जीआरपी को सूचना देकर दोनों की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों युवकों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।