औरैया जिले में दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर गुरुवार सुबह दो अज्ञात युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों शव रेलवे ट्रैक के किनारे अलग-अलग खंभों के पास पड़े मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर धारा का पूर्वा गांव के पास गुरुवार सुबह करीब नौ बजे स्टेशन मास्टर ने थाना पुलिस को मेमो भेजकर दो शव पड़े होने की सूचना दी।

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सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी उपनिरीक्षक जयप्रकाश सिंह, मुन्नालाल और मेवालाल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान खंभा नंबर 1112/3 के पास एक युवक का शव मिला, जबकि दूसरा शव कुछ दूरी पर खंभा नंबर 1112/10 के पास पड़ा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों युवकों की उम्र करीब 30 से 31 वर्ष के बीच है। एक युवक ने स्लेटी रंग की फुल बाजू टीशर्ट, काली जैकेट और काला लोअर पहन रखा था।