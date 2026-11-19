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औरैया में कारखाने से ढाई लाख रुपये की चोरी, बीमार पिता के इलाज के लिए जमा किए थे पैसे

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:19 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:19 AM IST







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औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र स्थित अमावता गांव में बुधवार रात चोरों ने एक कारखाने में घुसकर गुल्लक का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे करीब ढाई लाख रुपये चोरी कर लिए। पीड़ित के मुताबिक यह रकम बीमार पिता के इलाज के लिए जमा की गई थी, जबकि पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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