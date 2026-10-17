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औरैया: अछल्दा रेलवे क्रॉसिंग के पास बड़ा हादसा, अमृत भारत की टक्कर से दो युवकों की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 08:32 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 08:32 AM IST







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अछल्दा रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार अमृत भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मेमू ट्रेन से उतरकर पैदल क्रॉसिंग की ओर जाते समय वे हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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