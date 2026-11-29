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डीएम ने घर-घर पहुंचकर जांची मतदाता सूची, सात नए वोट बनवाए
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत रविवार को डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने हसनपुर तहसील क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पुटसल, कंपोजिट विद्यालय मंसूरपुर उझारी प्रथम और प्राथमिक विद्यालय कुंवाडेली सहित विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम ने घर-घर पहुंचकर लोगों से उनके और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जानकारी ली। इस दौरान सात ऐसे पात्र लोग मिले, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। डीएम ने मौके पर ही बीएलओ के माध्यम से उनके पंजीकरण के लिए फार्म भरवाए। उन्होंने विवाह के बाद दूसरे स्थानों से आई महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया। डीएम ने बीएलओ को घर-घर संपर्क करने और सुपरवाइजरों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इस दौरान एसडीएम हिमांशु उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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