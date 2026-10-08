{"_id":"6ac74facf1d59414ca010533","slug":"video-video-enaecaema-savatha-karamacaraya-na-saemao-karayalya-ma-shanpr-kaya-thharana-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में शुरू किया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में शुरू किया धरना
अंबेडकरनगर जिले के एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय में तीन दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले, पांच से सात अक्तूबर तक उन्होंने काला फीता बांधकर कार्य कर रहे थे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह आंदोलन हो रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष वंशमणि के ने कहा कि यदि इस अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 12 अक्तूबर से एनएचएम कर्मचारी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
इस दौरान डॉ. सर्वेश कुमार, संध्या सिंह, संदीप, सहित सीएचसी व जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान आपाता कालीन सेवाएं चलती रहीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।