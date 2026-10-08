VIDEO: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय में शुरू किया धरना

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अंबेडकरनगर जिले के एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय में तीन दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। इससे पहले, पांच से सात अक्तूबर तक उन्होंने काला फीता बांधकर कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह आंदोलन हो रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष वंशमणि के ने कहा कि यदि इस अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 12 अक्तूबर से एनएचएम कर्मचारी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। इस दौरान डॉ. सर्वेश कुमार, संध्या सिंह, संदीप, सहित सीएचसी व जिला अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान आपाता कालीन सेवाएं चलती रहीं।

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