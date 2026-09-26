{"_id":"6ab75049b16f4dbcad0b964b","slug":"video-video-abdakaranagara-ma-ratabhara-brasha-sa-tharajana-paugdha-va-khabha-thharashaya-bjal-thapa-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अंबेडकरनगर में रातभर बारिश से दर्जनों पेड़ व खंभे धराशायी, बिजली ठप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। रातभर हुई बारिश के दौरान कई स्थानों पर दर्जनों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इससे कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ, वहीं कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। सुबह जगह-जगह सड़कों पर पानी और गिरे पेड़ों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते जिले में जलभराव की स्थिति भी बनने लगी है। कई मोहल्लों और संपर्क मार्गों पर पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हुआ। बिजली के खंभे और तार गिरने से कई क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग और संबंधित टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर व्यवस्था बहाल करने में जुटी हैं। बारिश को देखते हुए जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। एहतियात के तौर पर विद्यालयों में छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अति आवश्यक होने पर ही फील्ड विजिट करें। अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को लेकर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

... और पढ़ें