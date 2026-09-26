Video: अंबेडकरनगर में कच्चे घरों में रहने वालों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील

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लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उपजिलाधिकारी भीटी तृप्ति गुप्ता ने लोगों से कहा कि बारिश के दौरान कच्चे घरों में रहना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे परिवार एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को सूचना दें। उन्होंने ग्रामीणों से जलभराव वाले क्षेत्रों और कमजोर भवनों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाने की भी अपील की। प्रशासन की ओर से मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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