Ambedkar Nagar News: बारिश और हवा से 100 से अधिक गांवों में बिजली गुल

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अकबरपुर में कलेक्ट्रेट के पास बिजली तार पर पेड़ गिरने से तार टूट गया। इससे वीआईपी बिजलीघर क्षेत्र की आपूर्ति शुक्रवार सुबह छह बजे बंद हो गई। पटेलनगर और कंपोजिट फीडर में भी तारों पर पेड़ की डालियां गिरने से आपूर्ति बाधित हुई। बिजलीकर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर दो बजे इन क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल की।सुलेमपुर के विद्युत उपकेंद्र मुबारकपुर से संचालित सुलेमपुर और हीरापुर फीडर में बृहस्पतिवार रात 11 बजे ब्रेकडाउन हो गया। इससे सुलेमपुर, हीरापुर, मिश्रौलिया, दौलतपुर, सिसवा, चौबे का पूरा, सोनहन, रामपुर, साबुकपुर, जल्लापुर, पूरा विश्राम, बेल्दहा, बुद्धिपुर, सद्दूपुर, फूलपुर और पृथ्वीपुर समेत कई गांवों में पूरी रात बिजली गुल रही। शुक्रवार सुबह नौ बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। अवर अभियंता अंकित राज ने बताया कि तेज हवा और बारिश से कई जगह फॉल्ट हुए थे। रात में मरम्मत संभव नहीं हो सकी, सुबह टीमों ने फॉल्ट दूर कर आपूर्ति चालू कर दी।भीटी और सेनपुर उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में जंफर कटने और तार टूटने से अघोषित कटौती जारी रही। केदारनगर क्षेत्र में उतरेथू बरुआ जलती मार्ग पर भुवालपुर गांव के पास पेड़ गिरने से बिजली का खंभा टूट गया। इससे क्षेत्र की आपूर्ति प्रभावित हुई। टांडा क्षेत्र में भी बारिश और हवा के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही।अधीक्षण अभियंता रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कई जगह खंभों पर पेड़ और तारों पर डालियां गिरने से आपूर्ति बाधित हुई। विभागीय टीमों ने युद्धस्तर पर मरम्मत कर अधिकांश क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी है।