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मंत्री ओपी राजभर का दावा- चार हिस्सों में बंटेगा यूपी, पूर्वांचल में राजभर का बेटा होगा पहला मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के बंटवारे और पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को अंबेडकरनगर में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और आने वाले समय में इसके चार हिस्से होना तय है। पूर्वांचल अलग राज्य बना तो वहां राजभर समाज का बेटा ही पहला मुख्यमंत्री बनेगा।
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि बुंदेलखंड में अलग राज्य की मांग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग उठती रही है, जबकि मध्यांचल और पूर्वांचल को भी अलग राज्य बनाने की मांग है। उन्होंने पूर्वांचल के कई जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के छह मंडलों में राजभर समाज की बड़ी आबादी है। उनका कहना था कि पूर्वांचल राज्य बनने पर गठबंधन की स्थिति में राजभर समाज के नेतृत्व का दावा मजबूत रहेगा।
ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। सपा के खिलाफ लगाए जा रहे उन पोस्टरों का हवाला देते हुए, जिनमें अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तस्वीरें दिखाई गई हैं, उन्होंने पोस्टरों में लगाए गए आरोपों को सही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को संरक्षण मिला और इसी वजह से उस सरकार की पहचान अपराध व माफियाराज से जुड़ी। राजभर ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीतिक नारे पर भी कटाक्ष किया।
ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद को मुस्लिम समाज का राजनीतिक नेतृत्व करने वाला मानते हैं, जबकि ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से कोई नेता मुख्यमंत्री बने। उनके मुताबिक मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर मतभेदों के कारण दोनों के बीच गठबंधन होना मुश्किल है।
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