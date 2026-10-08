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सपाइयों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला, निकाली शवयात्रा पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक, भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ की गई नारेबाजी वोटर लिस्ट से नाम काटकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए सपा नेताओं ने बृहस्पतिवार को बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद पुतले का दहन कर दिया गया। पुलिस ने इसको रोकने का भरसक प्रयास किया। जिसके चलते सपाइयों की पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के चलते भारी फोर्स तैनात कर दी गई।

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