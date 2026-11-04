{"_id":"6aeaeadbbf8102d16506bf10","slug":"video-pensioners-camps-organized-for-elderly-railway-employees-in-prayagraj-kanpur-and-tundla-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video- बुजुर्ग रेलकर्मियों के लिए प्रयागराज, कानपुर और टूंडला में लगा पेंशनर्स शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल की ओर से बुधवार, चार नवंबर 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में सुबह 10:00 से शाम 05:00 बजे तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मेगा शिविर का आयोजित किया जा रहा है। शिविर में बैंक प्रतिनिधि, उमंग ऐप, आधार और एचआरएमएस डेस्क की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल रही है। साथ ही बुजुर्ग रेलकर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था रही। इसके अलावा बुधवार को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय कानपुर सेंट्रल और टूंडला जंक्शन पर भी इस विशेष शिविर की शुरुआत हुई।

... और पढ़ें