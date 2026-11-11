प्रयागराज : हरदोई में सड़क हादसे में मौत के बाद घर पर पसरा सन्नाटा, मोहल्ले वाले भी घटना से स्तब्ध

हरदोई जिले के सांडी में हुए सड़क हादसे में प्रयागराज के धूमनगंज नीमसराय इलाके में रहने वाले सौरभ उपाध्याय और उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। बुधवार दोपहर बाद हुए हादसे की खबर जब घर पर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की खबर सुनकर मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध हैं।

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सौरभ उपाध्याय एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे और नोएडा में परिवार समेत रहते थे। छठ पूजा और भैया दूज पर्व के लिए वह पत्नी मेनका, दो बेटों शिवओम और व्योम उपाध्याय के साथ बुधवार को नोएडा से प्रयागराज जाने को निकले थे। गंगा एक्सप्रेस-वे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सौरभ और मेनका की मौके पर ही मौत हो गई। शिवओम ने सांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और व्योम ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। सौरभ उपाध्याय एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे और नोएडा में परिवार समेत रहते थे। छठ पूजा और भैया दूज पर्व के लिए वह पत्नी मेनका, दो बेटों शिवओम और व्योम उपाध्याय के साथ बुधवार को नोएडा से प्रयागराज जाने को निकले थे। गंगा एक्सप्रेस-वे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सौरभ और मेनका की मौके पर ही मौत हो गई। शिवओम ने सांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और व्योम ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया।