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डाला छठ महापर्व- संगम तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जुटा आस्था का जन ज्वार

विनोद सिंह

Updated Mon, 16 Nov 2026 01:28 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 01:28 PM IST







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संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। भोर होते ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। ... और पढ़ें

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