अमर उजाला पुलिस की पाठशाला- छात्राओं को दी गई ट्रैफिक नियमों की जानकारी

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आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में अमर उजाला की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रहे एसीपी राम सिंह ने छात्राओं ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। कहा कि शहर में हर चौराहे पर सिग्नल लगा होता है। उसी के दिशा निर्देश के अनुसार हमेशा चलना चाहिए। दोपहिया गाड़ी चलाते समय ओवर स्पीड से बचें और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।

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