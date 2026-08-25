बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर जिम संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी

दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर जिम संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी

Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:28 PM IST
दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर जिम संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी
गभाना के दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर सोमवार शाम जिम संचालक तनुज गिरी (24) ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी बुलट मोटरसाइकिल वीरिया.फाटक के पास खड़ी की थी। परिजन घरेलू कलह से इन्कार कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने पहचान की पुष्टि की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

वाराणसी में वाटर कूलर से पानी भरते समय करंट लगने से व्यक्ति की मौत ;video

Man dies of electrocution while filling water from a water cooler in Varanasi
Varanasi
25 Aug 2026

वाराणसी मंडल की टीम ने हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका वर्ग का जीता खिताब;video

The Varanasi Division team won the title in the Under-17 girls' category at the handball competition
Varanasi
25 Aug 2026

संत नरहरि स्मृति द्वार की मांग पर स्वर्णकार समाज का जोरदार विरोध प्रदर्शन;video

Goldsmith community stages strong protest in Varanasi demanding the 'Sant Narhari Smriti Dwar
Varanasi
25 Aug 2026

मंडी: सरस्वती विद्या मंदिर के मेधावी विद्यार्थियों को मिला सुंदर गोयल एक्सीलेंस अवार्ड

Mandi: Meritorious students of Saraswati Vidya Mandir receive Sundar Goyal Excellence Award.
Mandi
25 Aug 2026

VIDEO: सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, दो लाख के जेवरात चोरी

VIDEO: सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, दो लाख के जेवरात चोरी
Ambedkar Nagar
25 Aug 2026
विज्ञापन

भिवानी: रक्षाबंधन पर्व को लेकर लोहारू पुलिस ने चलाया महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान

Loharu Police in Bhiwani conducted a women's safety awareness campaign ahead of the Raksha Bandhan festival.
Bhiwani
25 Aug 2026

VIDEO: काशी में मणिकर्णिका द्वार पर लगा भीषण जाम

Massive traffic jam at the Manikarnika Gate in Kashi
Varanasi
25 Aug 2026
विज्ञापन

फिरोजपुर में एनएचएम और आशा वर्करों का डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

NHM and ASHA workers protest outside the DC office in Firozpur
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

VIDEO: खिलाड़ियों ने जलभराव से लेकर प्रतियोगिताओं की जानकारी न होने का उठाया मुद्दा

VIDEO: खिलाड़ियों ने जलभराव से लेकर प्रतियोगिताओं की जानकारी न होने का उठाया मुद्दा
Ambedkar Nagar
25 Aug 2026

VIDEO: अयोध्या में शानो-शौकत से निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

VIDEO: अयोध्या में शानो-शौकत से निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी
Ayodhya
25 Aug 2026

कोटकपूरा में रक्षाबंधन से पहले स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई दुकानों से सैंपल भरे

In Kotkapura, the Health Department collected samples from sweet shops ahead of Raksha Bandhan.
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

फरीदकोट में 27 अगस्त को खुले रहेंगे सभी बाजार, कारोबारी संगठनों ने पंजाब बंद से बनाई दूरी

All markets in Faridkot will remain open on August 27
Chandigarh-Punjab
25 Aug 2026

फरीदाबाद हार्ट सेंटर का सामान ट्रक से उतारकर वापस हार्ट में रखा जा रहा

Equipment from the Faridabad Heart Center is being unloaded from the truck and moved back into the Heart Center
Faridabad
25 Aug 2026

वीडियो: परियोजना प्रभावित किसानों की लंबित मांगों को लेकर निरमंड में किसान सभा का प्रदर्शन

Video: Kisan Sabha protest in Nirmand over the pending demands of project-affected farmers.
Rampur Bushahar
25 Aug 2026

VIDEO: बाराबंकी: यू टर्न लेते वक्त डंपर की चपेट में आई कार, दंपती व पुत्र-पुत्री की मौत

VIDEO: बाराबंकी: यू टर्न लेते वक्त डंपर की चपेट में आई कार, दंपती व पुत्र-पुत्री की मौत
Barabanki
25 Aug 2026

मुरैना का वीडियो वायरल: गर्भवती महिला को दलदल पार कर पहुंचना पड़ा एंबुलेंस तक, विकास के दावों की खुली पोल

Pregnant woman had to cross a swamp to reach the ambulance; claims of development exposed.
Madhya Pradesh
25 Aug 2026

फरीदाबाद: गड्ढे में मिला श्यामवीर का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

Faridabad Shyamveer body found in a pit
Faridabad
25 Aug 2026

फरीदाबाद: टेंट लगाते समय करंट ने ली परविंदर की जान, अस्पताल के बाहर बहन का विलाप

40-year-old Parvinder dies of electrocution in Faridabad
Faridabad
25 Aug 2026

कानपुर के गुजैनी में धूमधाम से निकली झूलेलाल मंदिर की शोभा यात्रा

Grand Procession of Jhulelal Temple Taken Out in Gujaini Kanpur
Kanpur
25 Aug 2026

पंचकूला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन

Athletics competition organized in Panchkula
Panchkula
25 Aug 2026

शिवपुरी: बारिश में डूबी दुर्गापुरी आदिवासी बस्ती, स्कूल चारों तरफ से पानी से घिरा; ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

"Collector Sir, please get the road built": Floodwaters surround the school; buffaloes seen swimming.
Madhya Pradesh
25 Aug 2026

राम रहीम को बार-बार पैरोल तो बंदी सिंहों के मामले में देरी क्यों, एसजीपीसी सदस्य भाई मनजीत सिंह ने सरकार को घेरा

If Ram Rahim gets repeated parole, why the delay in the cases of the Bandi Singhs
Amritsar
25 Aug 2026

Ajmer News:  सड़क की बदहाली से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, पार्षद के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

Public anger erupts ahead of municipal elections; slogans raised against the councilor.
Ajmer
25 Aug 2026

कानपुर में भक्ति और आस्था से जगमगा उठा रामबाग झूलेलाल मंदिर

Rambagh Jhulelal Temple in Kanpur Aglow with Devotion and Faith
Kanpur
25 Aug 2026

फरीदाबाद: पीएफ कार्यालय में दिखी भारी भीड़, पीएमवीबीआरवाई योजना की जानकारी लेने पहुंचे

Visited Faridabad PF office to seek information about the PMVBRY scheme
Faridabad
25 Aug 2026

फरीदाबाद: हार्ट सेंटर में ट्रक से सामान उतारकर वापस रखा, स्वास्थ्य विभाग का एक्शन

Faridabad Goods unloaded from a truck at Heart Center and then put back
Faridabad
25 Aug 2026

दिल्ली में बारिश से आफत: पटेल नगर इलाके में विशालकाय पेड़ गिरा, कई रेडी पटरी और ई-रिक्शा चपेट में आई

massive tree fell in Patel Nagar area of Delhi
Delhi
25 Aug 2026

VIDEO: पीडीए सम्मेलन में 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का किया आह्वान

VIDEO: पीडीए सम्मेलन में 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का किया आह्वान
Balrampur
25 Aug 2026

सिरमौर: डेढ़ महीने बाद भी नहीं सुधरे जोशियों वाली गली के हालात, बारिश से फिर आया मलबा

nahan joshiyon wali gali landslide debris rain problem
Sirmour
25 Aug 2026

कानपुर: सिंधु प्रांत से लाई गई अखंड ज्योति के दर्शन को उमड़ी भारी भीड

Kanpur Huge crowds gather to witness Akhand Jyoti brought from the Sindh region
Kanpur
25 Aug 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed