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दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर जिम संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 10:28 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 10:28 PM IST







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गभाना के दिल्ली-कानपुर रेलवे पटरी पर सोमवार शाम जिम संचालक तनुज गिरी (24) ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी बुलट मोटरसाइकिल वीरिया.फाटक के पास खड़ी की थी। परिजन घरेलू कलह से इन्कार कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने पहचान की पुष्टि की। ... और पढ़ें

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