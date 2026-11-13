तड़पते बंदर को अलीगढ़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचा युवक, नहीं बची जान

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अलीगढ़ के नौरंगाबाद निवासी दीपांशु गोयल रात 10.30 बजे अचलेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे, रास्ते में डीएवी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने 11 हजार की हाईटेंशन लाइन से झटका खाकर गिरा एक बंदर जमीन पर पड़ा था। दीपांशु पशु प्रेमी हैं और उनसे बंदर का तड़पना नहीं देखा गया और वह उसे गोद में उठाकर मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा। वहां पर मौजूद डॉक्टर से हाथ जोड़कर बोला कि इसे बचा लो डॉक्टर साहब। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उसे नहीं देखा, इसी बीच बंदर की मौत हो गई।

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