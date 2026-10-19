टप्पल पुलिस ने दो शराब तस्कर दबोचे, 114 बोतल शराब बरामद

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अलीगढ़ के थाना टप्पल पुलिस ने अंतर्राज्य शराब तस्कर गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 114 बोतल अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 4 लाख 50 हजार रुपये है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त की। क्षेत्राधिकारी खैर अभिषेक कुमार पटेल ने यह जानकारी दी।

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