फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   टप्पल पुलिस ने दो शराब तस्कर दबोचे, 114 बोतल शराब बरामद

टप्पल पुलिस ने दो शराब तस्कर दबोचे, 114 बोतल शराब बरामद

Mon, 19 Oct 2026 06:05 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:05 PM IST
टप्पल पुलिस ने दो शराब तस्कर दबोचे, 114 बोतल शराब बरामद
अलीगढ़ के थाना टप्पल पुलिस ने अंतर्राज्य शराब तस्कर गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 114 बोतल अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 4 लाख 50 हजार रुपये है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त की। क्षेत्राधिकारी खैर अभिषेक कुमार पटेल ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शाहजहांपुर: प्रेम-प्रसंग के विवाद में खूनी संघर्ष, युवक की मौत, 12 घायल

clash over a love affair in Shahjahanpur
Shahjahanpur
19 Oct 2026

केदारनाथ थीम पर बने भव्य पंडाल में विराजमान हुईं मां दुर्गा, VIDEO

Goddess Durga installed in grand pandal themed Kedarnath
Chandauli
19 Oct 2026

सोनभद्र में नवरात्र पर 25 वाहनों का चालान, वसूला जुर्माना; VIDEO

25 vehicles fined during Navratri in Sonbhadra penalties collected
Sonebhadra
19 Oct 2026

बाल विवाह और बाल श्रम रोकने के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक, VIDEO

Villagers sensitized to prevent child marriage and child labor
Ghazipur
19 Oct 2026

सपा के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर बैठक, VIDEO

Meeting Samajwadi Party district office Lohia Trust
Mirzapur
19 Oct 2026
विज्ञापन

बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, VIDEO

Awareness programs against child marriage and social evils
Mirzapur
19 Oct 2026

एयर शो को लेकर डीआईजी ने पीडीडीयू जंक्शन और पार्किंग स्थलों का लिया जायजा; VIDEO

DIG inspects PDU Junction and parking sites in preparation for air show
Chandauli
19 Oct 2026
विज्ञापन

10 नवंबर को मनेगा श्री चित्रगुप्त पूजन का वार्षिक समारोह; VIDEO

Annual Shri Chitragupta Puja celebration held 10 November
Ghazipur
19 Oct 2026

एसपी ने सैदपुर कोतवाली का किया निरीक्षण, दिया निर्देश; VIDEO

SP inspects Saidpur Kotwali issues instructions ghazipur
Ghazipur
19 Oct 2026

इनोवा से 600 किलो से अधिक मांस बरामद, एक गिरफ्तार; VIDEO

Over 600 kg of meat seized from an Innova one arrested
Chandauli
19 Oct 2026

तीन जगह सेंधमारी कर किराना दुकान से उड़ाए नकदी व सामान; VIDEO

Cash and goods stolen from grocery store following break ins three locations
Ghazipur
19 Oct 2026

मां सिद्धिदात्री का हुआ श्रृंगार, भजन-कीर्तन से गूंजा दरबार; VIDEO

Goddess Siddhidatri adorned in finery shrine resonates with devotional songs and chants
Chandauli
19 Oct 2026

महाअष्टमी पर पूजा पंडालों में दर्शन-पूजन कर निहाल हुए भक्त; VIDEO

Devotees feel blessed after offering prayers and seeking blessings puja pandals Maha Ashtami
Sonebhadra
19 Oct 2026

अनियंत्रित कार पंचायत भवन से टकराई, ड्राइविंग सीख रहा युवक घायल; VIDEO

Out-of-control car crashes into panchayat building youth learning drive injured
Bhadohi
19 Oct 2026

श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां अर्पित कर की सुख-समृद्धि की कामना, VIDEO

Devotees offer oblations havan and pray for happiness and prosperity
Ghazipur
19 Oct 2026

गाजीपुर में डीएम और एसपी ने किया भ्रमण, VIDEO

DM and SP conduct visit in Ghazipur
Ghazipur
19 Oct 2026

एयर शो को लेकर आसमान में उड़े विमान, करतब देख बनारसी भी हैरान; VIDEO

Aircraft take skies an air show people of Varanasi left amazed stunts
Varanasi
19 Oct 2026

प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की देश सेवा का किया वर्णन; VIDEO

Prime Minister 25 years of service nation highlighted
Ghazipur
19 Oct 2026

उद्घाटन से पहले ही गिरा निर्माणाधीन विद्यालय का बारजा, गुणवत्ता पर सवाल; VIDEO

Under-construction school portico collapses even before inauguration questions raised about quality
Chandauli
19 Oct 2026

घाटमपुर: बाइक की मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों में विवाद, छह लोग हिरासत में

Ghatampur: Dispute between two groups following a minor motorcycle collision
Kanpur
19 Oct 2026

कुल्लू: खराहल की नौ पंचायतों में पेयजल और सिंचाई योजनाएं बंद, अनिल राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

kharahal drinking water irrigation schemes closed anil rana
Kullu
19 Oct 2026

खबर का असर: मंधना कुरसौली मार्ग पर पुल निर्माण में टूटी सड़क पर पैचवर्क शुरू

Patchwork begins on the road damaged during bridge construction on the Mandhana-Kursauli route
Kanpur
19 Oct 2026

प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने श्री दरबार साहिब में टेका माथा

Renowned storyteller Morari Bapu paid his respects at Sri Darbar Sahib.
Amritsar
19 Oct 2026

लखनऊ: फैजुल्लागंज में पानी उतरने के बाद आ रही हैं नई समस्याएं, लोगों का हुआ लाखों का नुकसान

लखनऊ: फैजुल्लागंज में पानी उतरने के बाद आ रही हैं नई समस्याएं, लोगों का हुआ लाखों का नुकसान
Lucknow
19 Oct 2026

सिरमौर: सैनवाला में ग्रामीणों ने बनाया 77 फीट ऊंचा रावण, मंगलवार शाम सात बजे होगा दहन

sanwala 77 feet ravana effigy dussehra
Sirmour
19 Oct 2026

सिरमौर: नवमीं पर कालीस्थान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Nahan Kalisthan Temple Navami
Sirmour
19 Oct 2026

सीतापुर: शादी के 17 साल बाद हुआ पत्नी को अफेयर, पति ने प्रेमी से कराई शादी; पति ने बताई पूरी कहानी

सीतापुर: शादी के 17 साल बाद हुआ पत्नी को अफेयर, पति ने प्रेमी से कराई शादी; पति ने बताई पूरी कहानी
Sitapur
19 Oct 2026

बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक! तापमान में आएगी गिरावट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

A touch of winter arrives in Bihar! Temperatures are set to drop—find out what the weather will be like over t
Bihar
19 Oct 2026

चंबा में जयराम ठाकुर की जनसभा के दौरान बिजली कटौती पर बवाल, भाजपा ने दिया धरना

chamba jairam thakur rally power cut bjp protest
Chamba
19 Oct 2026

सोलन में यूजीसी नियमों के विरोध में निकाली मशाल यात्रा, प्रस्ताव वापस लेने की मांग

solan-ugc-rules-roll-back-mashal-yatra
Solan
19 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed