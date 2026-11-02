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पटाखा जो बन जाएगा नींबू का पेड़, आसमान में चमकेगा ऑपरेशन सिंदूर

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 02:35 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 02:35 PM IST







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अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में सजे पटाखा बाजार में ऐसे ही पटाखे आए हुए हैं। यहां पर विशेष रूप से प्रशासन ने एक खुले मैदान में आतिशबाजी बाजार की व्यवस्था दीपावली के अवसर पर की है। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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